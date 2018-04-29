Rus senatör: IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüzde 100'e yakın

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ülkesinin Suriye'deki bir hava saldırısında öldürülmüş olma ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi.

Rus Interfax ajansının haberine göre Özerov, "Bilginin doğruluğunun yüzde 100'e yakın olduğunu düşünüyorum" dedi.

Özerov, "İslam Devleti'nin onu henüz hiçbir yerde göstermemiş olduğu gerçeği de El-Bağdadi'nin öldürüldüğüne inanmamızı güçlendiriyor" diye konuştu.

Rus yetkililer geçen hafta Bağdadi'nin ölmüş olabileceğini ancak bu bilginin teyit edilemediğini açıklamıştı.

IŞİD liderinin ölümüyle ilgili daha önce birçok iddia gündeme gelmiş ancak bu bilgiler doğrulanmamıştı.

Nerede olduğu bilinmemekle birlikte IŞİD liderinin, 2016 yılında Irak'ın Musul kentinden ayrılarak Suriye'ye geçmiş olduğu düşünülüyor.