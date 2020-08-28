Rus savcılar, Almanya'dan muhalif lider Navalni'nin zehirlendiğine dair kanıt istiyor

Rus savcılar, Alman meslektaşlarından muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlendiğine dair kanıt istedi.

Rusya Başsavcılığı, Navalni'nin geçen hafta aniden fenalaşmasıyla ilgili bir ön soruşturma yürttüğünü duyurdu. Rusya'da muhalefetin de-facto lideri olan Navalni, tedavi görmek için Almanya'ya uçurulmuştu. Alman doktorlar Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgular olduğunu belirtirken, Rus doktorlar böyle bir durum olmadığını dile getirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada "20 Ağustos'ta başlatılan ön soruşturmada ceza gerektirecek bir suç olayına rastlanmadı" denildi.

Açıklamada, "Özellikle Almanya'nın Rus kurumlarına ilk bulgularına dair açıklama, bilgi ve kanıt sunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Savcılar, Navalni'ye Omsk'tan Almanya'ya uçurulduğu sırada yapılan muayeneye dair belgeler de istedi. Almanya'dan Navalni'nin tıbbi tahliyesi için kullanılar dökümanlar da talep edildi.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, geçen perşembe günü bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.

Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.

Muhalif lider, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavi görüyor. Buradaki doktorlar Navalni'nin sinir sistemini etkileyen bir madde ile zehirlendiğine inanıyor.