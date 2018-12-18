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Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Can EROK - Hüseyin ÇAKMAK -  İstanbul (DHA) - İSTANBUL Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, bağlı bulunduğu üsse gitmek üzere Karadeniz'e doğru yol aldı

18 Aralık 2018 16:19

Can EROK - Hüseyin ÇAKMAK -  İstanbul (DHA) - İSTANBUL Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisi, bağlı bulunduğu üsse gitmek üzere Karadeniz\'e doğru yol aldı. Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orsk\', saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı\'na girdi, Sahil Güvenlik botu, Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine eşlik etti. Rus savaş gemisi, bağlı bulunduğu üsse dönmek üzere Karadeniz\'e doğru ilerledi.
(FOTOĞRAF)

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