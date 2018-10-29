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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' geçti

29 Ekim 2018 19:05

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'ndan Rus Donanması\'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orsk\' geçti. Gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi\'nden saat 13.30\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus savaş gemisi \'Orsk\', saat 15.20\'de Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu döndükten sonra gözden kayboldu. Rus savaş gemisinin, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi\'ne açılacağı ardından da bağlı bulunduğu filoya katılmak üzere Karadeniz\'e çıkacağı öğrenildi.

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