Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS donanmasına ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Akdeniz\'e gitmek için Çanakkale Boğazı\'ndan geçti.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 12.00\'de giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz Filosu\'na bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', saat 13.40\'ta manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Minsk, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde, dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Boğazdan geçerken Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi Minsk\'in, Ege Denizi\'ne açıldıktan sonra, Suriye\'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz\'e ineceği ileri sürüldü.

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