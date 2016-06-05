Rus savaş gemisi Boğaz'ı 'nöbette' geçti

Rus Donanmasına ait “156” borda numaralı “Yamal” savaş gemisi, İstanbul Boğaz’ından geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi esnasında güvertedeki askerin uçaksavar başında, diğerlerinin ise elinde silahla nöbet tutması dikkat çekti.

Geniş güvenlik önlemi alınan savaş gemisinin geçişi sırasında karadan polis önlem alırken, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bot ve gemi ile deniz polisi eşlik etti.



Hürriyet'in haberine göre; güvertesinde çok sayıda asker olan savaş gemisindeki mürettebattın dürbün ile etrafı izledikleri gözlenirken, bir askerin orta güvertede uçaksavarın başında beklediği görüldü.

Silahlı nöbetle beklediler

Öte yandan savaş gemisinin geçişi esnasında güvertelerde çok sayıda askerin beklemesi dikkat çekerken, ön güvertede eli silahlı askerlerin nöbet beklediği görüldü.



Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giren savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi’ne açıldı.