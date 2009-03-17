T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rus ruletini anlattı

İmkânsız Aşk dizisinin çekimleri sırasında kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ölümden dönen Altunorak, olayı anlattı

17 Mart 2009 02:00

‘İmkânsız Aşk’ dizisinin çekimleri sırasında kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ölümden dönen Serkan Altunorak, Rus ruleti sahnesinde yaşananları Kürşat Başar’a anlattı.

Şamata yüzünden kurşun unutuldu

Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı “İmkânsız Aşk” dizisinin bir sahnesinde rol gereği kafasına tabancayı dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören Altunorak, o gün yaşananları Kürşat Başar’ın CNNTürk’teki programında anlattı. Kurşunun setteki eğlenceli ortam yüzünden silahta unutulduğunu söyleyen oyuncunun açıklamalarına Televizyongazetesi.com sitesi de geniş yer verdi:

İlk anda vurulduğumu anlamadım

“Kamera bendeyken silaha kurşun kondu ve sonra çekim durdu. Derken bir espri yapıldı, gülündü falan, unutuldu kurşun içinde. Sonrasında ‘oyun’ dendi, ben tabancayı aldım, kafama getirdim, çektim. Çok şiddetli bir ses geldi. Koltuğa devrildim, ‘Ulan ne kadar inanarak oynuyorum, silahın sesini duydum’ dedim. O kadar şuursuzum ki... Elimi götürdüm suratıma, kan... Burada bir delik falan. Benim 12 dakikam yok. Ambulansta kendime geldim.”

Yakışıklılık dezavantaj

Serkan Altunorak, Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda “Yakışıklılığımın dezavantaja dönüştüğü dönemler yaşadım” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24