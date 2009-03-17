Rus ruletini anlattı

‘İmkânsız Aşk’ dizisinin çekimleri sırasında kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ölümden dönen Serkan Altunorak, Rus ruleti sahnesinde yaşananları Kürşat Başar’a anlattı.



Şamata yüzünden kurşun unutuldu



Ebru Gündeş ile birlikte rol aldığı “İmkânsız Aşk” dizisinin bir sahnesinde rol gereği kafasına tabancayı dayayan Serkan Altunorak, tetiği çektiği anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Kuru sıkı tabancanın dolu unutulması yüzünden ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören Altunorak, o gün yaşananları Kürşat Başar’ın CNNTürk’teki programında anlattı. Kurşunun setteki eğlenceli ortam yüzünden silahta unutulduğunu söyleyen oyuncunun açıklamalarına Televizyongazetesi.com sitesi de geniş yer verdi:



İlk anda vurulduğumu anlamadım



“Kamera bendeyken silaha kurşun kondu ve sonra çekim durdu. Derken bir espri yapıldı, gülündü falan, unutuldu kurşun içinde. Sonrasında ‘oyun’ dendi, ben tabancayı aldım, kafama getirdim, çektim. Çok şiddetli bir ses geldi. Koltuğa devrildim, ‘Ulan ne kadar inanarak oynuyorum, silahın sesini duydum’ dedim. O kadar şuursuzum ki... Elimi götürdüm suratıma, kan... Burada bir delik falan. Benim 12 dakikam yok. Ambulansta kendime geldim.”



Yakışıklılık dezavantaj



Serkan Altunorak, Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda “Yakışıklılığımın dezavantaja dönüştüğü dönemler yaşadım” dedi.

