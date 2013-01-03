'Rus ruleti' ölümle bitti

Samsun'da 5 çocuk babası Murat Sarıkoç, 'rus ruleti' adlı oyunu oynamak için başına ateş etti. Ağır yaralanan Sarıkoç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, silahını başına dayayıp 'Rus ruleti' oynayınca canından oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Atakum ilçesinde bulunan bir barda arkadaşının yanına giden 5 çocuk babası Murat Sarıkoç, bir süre sohbet ettikten sonra 'rus ruleti' adlı oyunu oynamak için tabancasında bulunan 6 adet merminin 5'ini çıkardı.

Daha sonra silahı başına dayayan Sarıkoç, tetiğe basınca tabanca ateş aldı.

Ağır yaralanan Sarıkoç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sarıkoç, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.