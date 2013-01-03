T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Rus ruleti' ölümle bitti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, silahını başına dayayıp 'Rus ruleti' oynayınca canından oldu

03 Ocak 2013 01:40

Samsun'da 5 çocuk babası Murat Sarıkoç, 'rus ruleti' adlı oyunu oynamak için başına ateş etti. Ağır yaralanan Sarıkoç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, silahını başına dayayıp 'Rus ruleti' oynayınca canından oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Atakum ilçesinde bulunan bir barda arkadaşının yanına giden 5 çocuk babası Murat Sarıkoç, bir süre sohbet ettikten sonra 'rus ruleti' adlı oyunu oynamak için tabancasında bulunan 6 adet merminin 5'ini çıkardı.

Daha sonra silahı başına dayayan Sarıkoç, tetiğe basınca tabanca ateş aldı.

Ağır yaralanan Sarıkoç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sarıkoç, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

rus ruletiölümsamsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24