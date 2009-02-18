Rus Rublesi’ne diz çökmek yaradı

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Ulyukayev, rublenin dolar karşısında devalüe edilmesinin ruble açısından yararlı olduğunu savundu.



Ulyukayev, Rus Nezavisimaya gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın ihraç ettiği petrol ve diğer ham madde ürünlerinin fiyatları düşmesine rağmen, rublenin devalüasyonu sayesinde ticari dengenin büyük oranda sağlandığını kaydetti.



Rusya'da ocak ayındaki ihracatın ithalattan 9 milyar dolar fazlalık gösterdiğini kaydeden Ulyukayev, Rusya'nın ithalat ettiği ürünlerde en fazla düşüşün otomobil, iş makineleri ve gıda maddelerinde meydana geldiğini söyledi.



Ulyukayev, bu yıl ocak ayında ithalatta çok büyük düşüş yaşandığını ve ihracattaki düşüşün ise beklenenin çok altında olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden Rusya'nın ocak ayındaki ithalat-ihracat dengesi ihracat lehine 9 milyar dolarlık artış gösterdi. Bence bu son derece önemli bir gösterge ve yıl sonuna doğru bu miktarın daha da artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Ülkeye kısa süre içinde yatırım "akışı" beklenmediklerini ifade eden Ulyukayev, buna karşın Rusya'dan sermaye çıkışının da neredeyse yok denecek şekilde azalacağını savundu.



Rusya Gümrük Servisi tarafından yayımlanan raporda, geçen yılın ocak ayıyla kıyasta bu yıl ocak ayında ithalatta yüzde 35,6'lık düşüş meydana geldiği belirtilerek, araba ve yiyecek ithalatının yüzde 50, iş makinesi ithalatında yüzde 46,9 ve ham madde ithalatında da yüzde 24,9 oranında azalma olduğu kaydedildi.



Haberde, ithalatın düşmesindeki başlıca nedenlerin, Rus şirketlerinin yatırım programlarının durdurulması, rublenin düşmesi ve tüketim maddelerine yönelik talebin azalmasından kaynaklandığı ifade edildi.

