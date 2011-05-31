-RUS REHBERLERİN ZEHİRLENDİĞİ TEKNEYE TUR YASAĞI BODRUM (A.A) - 31.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus rehberlerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olayın yaşandığı teknenin tura çıkmasının yasaklandığı bildirildi. AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus rehberlerden ikisinin öldüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı ''Orkan 5'' isimli teknenin tura çıkması yasaklandı. Bu arada olayla ilgili 6 Rus gazetecinin Bodrum'a geldiği ve bölgede görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Bodrum'da Rus rehber grubu 3 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden ikisi hayatını kaybetmiş, 6'sı da taburcu edilmişti.