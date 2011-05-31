T24 LogoT24 Logo
Gündem

RUS REHBERLERİN ZEHİRLENDİĞİ TEKNEYE TUR YASAĞI BODRUM (A.A)

31 Mayıs 2011 22:30

-RUS REHBERLERİN ZEHİRLENDİĞİ TEKNEYE TUR YASAĞI BODRUM (A.A) - 31.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus rehberlerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olayın yaşandığı teknenin tura çıkmasının yasaklandığı bildirildi. AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus rehberlerden ikisinin öldüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı ''Orkan 5'' isimli teknenin tura çıkması yasaklandı.  Bu arada olayla ilgili 6 Rus gazetecinin Bodrum'a geldiği ve bölgede görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Bodrum'da Rus rehber grubu 3 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden ikisi hayatını kaybetmiş, 6'sı da taburcu edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24