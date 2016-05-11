T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus pilotun ölümüne takipsizlik: Tıbben belirlenemez

Çelik'in Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağındaki pilotu öldürdüğü iddia edilmişti

11 Mayıs 2016 14:14

Türkiye'nin, hava sahasını ihlal ettiği için 24 Kasım’da düşürdüğü Rus uçağından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında İzmir’de soruşturma yürütülen Alpaslan Çelik için takipsizlik kararı verildi. Karara gerekçe olarak, ‘ölüm nedeninin belirlenememesi’ gösterildi. Rus pilot Sergei Aleksandrovich Rumyantsev’in öldürülmesiyle ilgili savcılığın yaklaşık 1.5 ay yürüttüğü soruşturma sonrasında verilen 5 sayfalık takipsizlik kararında, Rus pilotun her ne kadar vücudundan mermi çekirdekleri çıkmış olsa da, fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı sırada başını üstteki camlı bölüme çarpmasından dolayı kafatasında kırıklar oluşma ihtimaline dikkat çekildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, pilotun kafatası kırığından mı yoksa mermilerin vücuduna isabet etmesinden dolayı mı hayatını kaybettiğinin birbirine yakın zamanda olduğu için belirlenmesinin tıbben mümkün olmadığı değerlendirilen kararda, Alpaslan Çelik’in bölgede savaşan bir komutan olarak emrindeki askerlere sahip çıkmak için Rus pilotu kendisinin öldürdüğü yönünde açıklamalar yaptığı da ifade edildi.

Bölgedeki Türkmen birliklerin komutanı Çelik ise grubundakileri pilota ateş etmemeleri konusunda uyardığını anlattı. Çelik, Rus pilotun başka bir gruba bağlı kişinin açtığı ateş sonucu da ölmüş olabileceğini, kendisinin ise kesinlikle ateş etmediğini savundu.

Ceza hukukçusu avukat Baran Doğan, takipsizlik kararına mağdur olarak pilotun ailesinin ve Rusya’nın itiraz edebileceğine dikkat çekerek, “TCK’da suçtan zarar görenlerin de karara itiraz edebileceği var. Uluslararası hukukta böyle bir örnek olmasa da Rusya itiraz hakkını kullanabilir. Yeni deliller sunularak sanığın yeniden yargılanması da sağlanabilir. Suçu işlediği iddia edilen kişi Türk vatandaşı ise yargılama Türkiye’de yapılabilir” dedi. Alpaslan Çelik halen ‘silah bulundurmak’tan tutuklu.

 

Rusya’nın resmi başvurusu yok

 

Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları kaynakları, Alparslan Çelik hakkında takipsizlik kararı verilmesine Rusya Federasyonu yetkililerinden herhangi bir tepki gelmediğini kaydettiler. Çelik hakkında yürütülen soruşturma sırasında da Rusya Federasyonu’ndan Dışişleri ya da Adalet Bakanlıklarına yapılan resmi bir başvuru olmadığını belirten kaynaklar, kararın bağımsız mahkeme tarafından verildiğini anımsattılar.

ETİKETLER

alparslan çelikrus pilotdavatakipsizlikizmir6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunurus uçağı

İlgili Haberler

Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik: Ateş açmayın diye uyarıda bulundum

Çelik ve beraberindeki 14 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik tutuklandı!

Çelik'le beraber 14 kişi daha gözaltına alınmıştı

Alparslan Çelik: Rus pilot, komutam altındakiler tarafından vurulmuştur, sorumluluk benim

"Bırakın beni Rusya'ya çağırmayı, konsolosluk bile çağırsa seve seve her şeyi anlatırım veririm"

Alparslan Çelik'e Rus pilotun öldürülmesi suçlamasında takipsizlik

Çelik'in kısa bir süre içinde tahliye edilmesi bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24