Rus pilotun ailesine ev teklfinin ardından MHP'den ihracı istenen belediye başkanı: Pişman değilim

Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotunun ailesine ev hediye edeceğini açıklayan ve MHP tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım" dedi.

Gül ayrıca, geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkan Adayı olan Meral Akşener'e desteğini açıklamıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, “Ülkenin önünü tıkayan insanların böyle bir şey yapması da gayet normaldir. Sinan Oğan, Meral Akşener gibi insanları milletvekili göstermeyen, onları partiden ihraç etmek isteyen zihniyetin de bunu yapabileceği açık açık ortadadır” diyen Gül, bir açılım yaptıklarını, Rusya’daki insanların rahatlıkla Kemer’e gelebileceğini ifade etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Nikâh bahçesi yaptırıyorduk, iki ülkenin de bayrakları olacaktı"

Rus turistlerin nikâh törenlerine büyük önem verdiğini ve nikâh törenleri için de Kemer’i tercih ettiklerini hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

“Biz de belediyemizde çokça nikâh kıyıyorduk. İki yıl evvel bir projemiz vardı. Nikâh bahçesi yaptırıyorduk. O nikâh bahçesinin içerisinde de iki ülkenin bayrakları yer alacaktı. Oraya pilotun ismini taşıyan bir şeyi de parkın içerisine koyacağız. Rus turizmini geliştirmek amacıyla yapıyorduk ama inşallah onun içerisine de böyle bir anıtı yaptıracağız"

Gül, Rus pilotun ailesinin ev teklifini reddettiği haberleri için de, “Kabul etmek de etmemek de onların seçimi” dedi.



Ne olmuştu?



Gül, düşürülen Rus uçağının pilotu Oleg Peşkov’un ailesine ev verme önerisinde bulunduğu gerekçesiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Düşürülen Rus uçağında can veren pilotun ailesine ev verecekmiş. Tam bir akıl tutulması” değerlendirmesinde bulunmuştu.