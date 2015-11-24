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Dünya
Deutsche Welle

'Rus pilotlar hayatta'

24 Kasım 2015 21:13

Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağının pilotlarının hayatta olduğu bildirildi.

Reuters haber ajansının haberine göre, Türkiye – Suriye sınırında düşürülen Rusya'ya ait SU-24 tipi savaş uçağının pilotları halen Suriyeli muhaliflerin elinde bulunuyor.

Pilotların kurtarılması için Türk yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

Rusya'nın açıklamasına göre pilotlar otomatik fırlatma koltuğunu zamanında kullanarak paraşütle kurtulmayı başardı. Suriyeli bir muhalif grup pilotları paraşütle yere inerken vurduğunu iddia etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeRusReutersSuriyeRusyaSU-24SuriyeliTürkDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH/HS

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