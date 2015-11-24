'Rus pilotlar hayatta'

Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağının pilotlarının hayatta olduğu bildirildi.
Reuters haber ajansının haberine göre, Türkiye – Suriye sınırında düşürülen Rusya'ya ait SU-24 tipi savaş uçağının pilotları halen Suriyeli muhaliflerin elinde bulunuyor.
Pilotların kurtarılması için Türk yetkililerin devreye girdiği belirtildi.
Rusya'nın açıklamasına göre pilotlar otomatik fırlatma koltuğunu zamanında kullanarak paraşütle kurtulmayı başardı. Suriyeli bir muhalif grup pilotları paraşütle yere inerken vurduğunu iddia etmişti.