Rus pilot: Uyarı almadık



Düşürülen Rus savaş uçağının iki pilotundan hayatta kalmayı başaran Rus pilot Konstantin Murachtin ikaz edilmediklerini öne sürdü. Katıldığı televizyon programında sırtı ekrana dönük olarak konuşan pilot, "Hiçbir şekilde uyarı almadık. Ne telsiz, ne göz teması... Hiçbir iletişim kurulmadı" dedi. Pilot, "İkaz edilmiş olsaydık geri dönerdik" diye konuştu. Rus jetinin Türk hava sahasını ihlal etmediğini de iddia eden Murachtin, 'bir saniye dahi' Türkiye hava sahasında bulunmadıklarını belirtti.

Türkiye Rus savaş uçağının 17 sn. süreyle Türk hava sahasını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Rus yetkililer ise uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğünü savunmuştu. Rus uçağının vurulmasının ardından uçaktaki iki pilot paraşütle atlamıştı. Pilotlardan birinin atlarken ağır yaralı olduğu ve düştüğü yerde de muhalif gruplar tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı. Diğer pilotun dün Suriye Ordusu tarafından kurtarıldığı ve Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Rusya üssüne getirildiği belirtilmişti.