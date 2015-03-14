Rus petrolüne dolar darbesi

Rusya'nın 2015 Ocak ayı petrol ihracatından elde ettiği gelirin 2014'ün aynı dönemine göre yüzde 42 oranında düşerek 7,854 milyar dolara gerilediği bildirildi. Rusya'nın petrol ihracatı hacim olarak artsa da rublenin değer kaybı ihracat rakamlarına yansıdı.

Federal Gümrük Servisi verilerine göre, fiziksel petrol ihracatı hacminde ise yüzde 8,5 oranında artış yaşandı ve bir yıl önceki 18,107 milyon ton yerine 19,641 milyon tona ulaştığı belirtildi. İhracat hacminden elde edilen gelirlerin 323,9 milyon doları BDT ülkelerine, 7,53 milyar doları ise diğer yabancı ülkelerin payına düştü. BDT ülkelerinde yapılan ihracatta 2,5 kat düşüş olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yıl BDT ülkelerine 830,2 milyon dolarlık ihracat yapıldığı, diğer yabancı ülkelere yapılan ihracatta geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 düşüş olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl bu ülkelere 12,639 milyar dolarlık petrol ihracatı yapıldı.

Gelir yüzde 41 azaldı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rusya'nın doğalgaz ihracatından elde ettiği gelir miktarı yüzde 41,5 oranında azaldı ve 4,021 milyar dolar oldu. BDT ülkelerine yapılan doğalgaz ihracatı yüzde 25 düşüşle 4,6 milyar metreküp, diğer yabancı ülkelere yapılan gaz ihracatı yüzde 30,8 düşüşle 9,9 milyar metreküp oldu. Gazprom'un bu dönem içerisinde gaz ihracatını yüzde 28,8 azaltarak 14,6 milyar metreküpe düşürdüğü de kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 20,5 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi.

Nikel ve bakır ihracatı

Rusya'nın Ocak ayı alüminyum ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 oranında arttı, nikel ise yüzde 19 oranında düştü, bakır geçtiğimiz yılın seviyesinde kaldı. Rus şirketleri, Ocak ayında 208,1 bin ton alüminyum, 14,2 bin ton nikel ve 16,1 bin ton bakır ihraç etti. Parasal anlamda alüminyum ihracatından elde edilen gelirler de yüzde 24 artışla 423 milyon dolar oldu. Nikel ihracatındaki gelir 201 milyon dolar oldu, yüzde 17 düşüş yaşandı. Bakır ihracatında yüzde 17,5 düşüşle 93,6 milyon dolar gelir elde edildi.

Dizel yakıt ihracatı

Ocak ayı dizel yakıt ihracatı gelirleri yüzde 15,7 oranında artarak 2,812 milyar dolar oldu. Fiziksel ihracat hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 72,3 oranında artarak 4,645 milyon tona ulaştı. BDT ülkelerine yapılan ihracat gelirleri yüzde42,3 oranında düşüşle 194,3 milyon dolar oldu. Fiziksel ihracat hacmi yüzde 25 düşerek 393,1 bin tondan 293,6 bin tona geriledi. Diğer yabancı ülkelere yapılan fiziksel ihracat hacmi yüzde 89 artarak 4,352 milyon tona, parasal anlamda yüzde 25 artarak 2,618 milyar rubleye ulaştı.

Benzin ihracatı

Benzin ihracatı gelirleri de yüzde 26 düşüşle 199,5 milyon dolar oldu. Fiziksel ihracat hacmi yüzde 5,5 oranında artarak 359,7 bin tona ulaştı. BDT ülkelerine yapılan fiziksel ihracat hacmi yüzde 11,3 oranında azalarak 155,8 bin ton oldu. İhracat geliri ise yüzde 25 düşerek 92,7 milyon doları buldu. Diğer yabancı ülkelere yapılan ihracat yüzde 23 artışla 203,9 bin ton oldu. Parasal anlamda yüzde 26,5 düşüşle 106,8 milyon doları buldu.