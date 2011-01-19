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Dünya

RUS ORTODOKS KİLİSESİNDEN KADINLARA UYARI MOSKOVA (A.A)

19 Ocak 2011 23:29

-RUS ORTODOKS KİLİSESİNDEN KADINLARA UYARI MOSKOVA (A.A) - 19.01.2011 - Rusya'da Ortodoks kilisesi kadınlardan daha "edepli" giyinmelerini ve sokaklarda "palyaço gibi boyanmış vaziyette" dolaşmamalarını istedi.  Kilise yetkilisi başrahip Vsevolod Chaplin, İnterfaks tarafından yayınlanan bir mektubunda, "Bir Rus kıyafet yönetmeliği çıkarmak gerektiğini" belirterek, "Yeterince örtünmemiş ya da bir palyaço gibi boyanmış bir kadının" caddelerde, metroda veya barlarda sarhoş erkeklere çatma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.     Kilisenin toplumla ilişkiler bölümünün başkanlığını yapan Chaplin, geçen ay da mini etekli kadınların, tecavüze uğramaları halinde, "erkekleri kışkırtmış" sayılacakları için "suçun kendilerinde olacağını" öne sürmüştü. Komünizmin çökmesinden sonra giderek güçlenen Rus ortodoks kilisesinin halk üzerindeki bu baskısı, insan hakları gruplarının eleştirisine sebep oluyor. Kilisenin bu tutumunu şiddetle eleştiren feminist yazar Maria Arbatova, Kremlin'i kiliseye kendi ideolojik kampanyalarını sürdürmeleri için açık çek vermekle suçlayarak, "Bu, feci bir şekilde, kadın haklarına karşı savaş açmayı da kapsıyor" dedi.  Kıyafet yönetmeliği önerisi, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un da desteğini aldı.

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