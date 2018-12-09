Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill: Ukrayna'da bağımsız kilise kurulmasına izin verilemez

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ukrayna'da bağımsız kilise kurulmasına izin verilemeyeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'da Aziz Tatyana Kilisesi'ndeki pazar ayini sonrası inananlara hitap eden Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık (otosefallik) verilmesi hakkında konuştu.

Kirill, Ukrayna'da bağımsız kilise kurulması kabul edilemez olduğunu zira bağımsız kilise destekçileri, bağımsız kiliseyi kurmaya çalışanların öfke dolu olduğunu, hedeflerine güç yoluyla ulaşmaya ve 'diğerlerinin hayatlarını zindan etmeye' hazır olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 'birleştirici' kilise konseyinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalara 15 Aralık'ta Kiev'de yapılacak toplantıyla başlayacağını söylemişti.