Rus ordusu tarafından vurulan arabada bulunan Britanyalı gazeteci: Bacağımın yarısını ve bir ayağımı kaybettim; bir gözüm artık görmüyor

T24 Dış Haberler

ABD'nin Fox News kanalına çalışan Britanyalı muhabir Benjamin Hall, Ukrayna'da savaşı takip ederken uğradıkları Rus saldırısından sonra bir bacağının yarısını ve bir ayağını kaybederken, gözlerinden birinin de artık görmediğini söyledi.

Hall, saldırıdan canlı kurtulduğu için kendini çok şanslı hissettiğini ifade ederken, Ukrayna savaşını takip ederken hayatını kaybeden meslektaşlarını da andı.

39 yaşındaki Hall ve ekibinin içinde bulunduğu araç, Kiev'in eteklerindeki Horenka'da 14 Mart'ta bir Rus havan topu tarafından vurulmuştu. Saldırıda Ukraynalı yapımcı Oleksandra Kuvshynova ve İrlandalı kameraman Pierre Zakrzewski hayatını kaybetti.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Hall, "Elimi tekrar birleştirdiler, gözlerimden biri çalışmıyor ve duymam çok hasar gördü. Ancak burada olduğum için çok şanslı hissediyorum ve beni buraya getiren insanlar inanılmaz" yazdı.