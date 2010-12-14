-RUS ORDUSU İLETİŞİM SİSTEMİ İÇİN 10 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK MOSKOVA (A.A) - 14.12.2010 - Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov, 2012 yılına kadar iletişim sisteminin dijital hale getirilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi. Makarov, Moskova'da bugün yaptığı açıklamada, "Askeri görevleri yerine getirmek için teknik bir üs gerekiyor. Bunun iletişimi de dijitale çevrilmeli. Şu an bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu görevleri 2012 yılına kadar tamamlamalıyız" diye konuştu. En önemli projelerden birinin de yeni bir taktik piyade kontrol sistemi olduğunu ifade eden Makarov, "Bunun için yaklaşık 10 milyar dolar ayrıldı. Dijital iletişim programı ordunun 2020 yılına silah tedarik planının bir parçası" diye konuştu. Bu arada, Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey İvanov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının 2011-2020 yılları arasındaki dönem için yaklaşık 20 trilyon rublelik (640,7 milyar dolar) silah tedariki programı hazırladığını ve bu planının bu ay sonuna kadar Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e sunulacağını söylemişti. Silah tedarik programı çerçevesinde her yıl askeri ekipmanın yüzde 11'inin geliştirilmesi ve bu sayede 2020 yılına kadar Rus üretimi silahlarının yüzde 70'lik bölümünün modern silahlar haline getirilmesi amaçlanıyor. Rusya Başbakanı Vladimir Putin de dün "Aleksandır Nevski" nükleer denizaltının yapımının sürdüğü tersaneyi denetleyerek, ordunun silah alımı için dev bir bütçe ayrıldığını kaydetmişti. Ordunun silah envanterinin modernizasyonu için 2020 yılına kadar 20 trilyon ruble (640,7 milyar dolar) harcanacağı ifade eden Putin, "Bu rakamı telaffuz etmekten bile korkuyorum: 20 trilyon ruble" demişti. Putin, öncelikli hedeflerinin özellikle stratejik nükleer güçlerin ve hava savunma sisteminin modernizasyonu ile beşinci nesil savaş uçaklar olduğunu söylemişti.