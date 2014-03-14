Rus ordusu Amerikan İHA'sını ele geçirdi

Kırım’ı üç haftadan bu yana askeri denetim altında tutan Rus kuvvetleri, günü ve saati belirtilmemekle birlikte Kırım hava sahasında pilotsuz Amerikan casus uçağı tespit ettiklerini ve yere indirdikleri açıkladı.

Rus ordusunda askeri gözlem ve elektronik casusluk teknolojilerini işleten “Rostex” devlet kuruluşu açıklamasına göre Amerikan casus uçağı yerden 4 bin metre irtifada Kırım üzerinde uçuş gerçekleştirirken tespit edilmiş. Rusların elindeki “Avtobaza” sistemi kullanılarak kontrol altına alınan ve yere indirilen uçak şu anda Kırım’daki Rusya yanlısı kuvvetlerin eline geçmiş. Casus uçağın üzerindeki yazılardan yola çıkılarak pilotsuz hava aracın Almanya’da konuşlanan ABD’nin 66. istihbarat tugayına ağit olduğu da iddia edildi. Rusya tarafından yapılan Kırım üzerinde casus uçak yakaladık beyanına şu ana kadar ABD tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.