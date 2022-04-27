Rus oligarkın bankasının başkan yardımcısı, Rusya'dan ayrılıp Ukrayna için savaşmaya başlamış!

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Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus bankası Gazprombank'ın başkan yardımcısı İgor Volobuyev, Rusya'dan kaçıp Ukrayna adına savaşmaya başladığını bildirdi.

Rusya'dan The Insider ve Ukrayna'dan liga.net'e konuşan Volobuyev, Rusya'dan 2 Mart'ta ayrılıp Ukrayna'nın bölgesel savunma güçlerine katıldığını belirtti.

Ukrayna doğumlu olan Volobuyev, "Bir kenarda oturup memleketimde olup bitenleri izleyemezdim" dedi.

Rusya'nın enerji devi Gazprom'un bankasında üst düzey yönetici olan Volobuyev, "Ruslar babamı, tanıdıklarımı ve dostlarımı öldürüyordu. Babam bir ay boyunca soğuk bir bodrum katında yaşadı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utandıklarını söylüyorlardı" diye konuştu.

Volobuyev, Gazprombank Başkan Yardımcısı Vladislav Avayev ve Novatek yöneticisi Sergey Protosenya'nın peş peşe intiharlarını da sorgulayarak, "Bence bunlar intihar değildi" dedi.

Volobuyev, Rusya'dan ayrıldığını kimsenin bilmediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen oligark Aleksey Miller'ın kurucusu olduğu Gazprombank'a ABD, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalini takiben yaptırım uygulamıştı.

Savaşın başlamasının ardından Kremlin'e yakınlığıyla bilinen şirketlerden 4 üst düzey yönetici istifa etmişti. Volobuyev'in ülketi terk ettiğinin ortaya çıkmasıyla bu sayı 5'e yükseldi.