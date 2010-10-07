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Dünya

RUS ÖĞRENCİLERDEN PUTİN'E İLGİNÇ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ MOSKOVA (A.A)

07 Ekim 2010 19:19

-RUS ÖĞRENCİLERDEN PUTİN'E İLGİNÇ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ MOSKOVA (A.A) - 07.10.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, bugün kutladığı 58. doğum yıldönümünde Moskova Devlet Üniversitesi gazetecilik fakültesi öğrencilerinden erotik bir takvim hediye aldı. Her aya ayrılan sayfada bir kız öğrencinin iç çamaşırıyla çekilmiş fotoğrafının yeraldığı 12 sayfalık takvimde, her sayfada erotik sözlere de yer verildi. "Seni Seviyorum", "Orman Yangınları Söndürüldü Ama Ben Hala Yanıyorum", "Üçüncü Defaya Ne Dersin?" ifadelerinin yeraldığı takvim, 250 rubleden satışa sunuldu. Takvimi hazırlayan gazeteci adayı 12 kız öğrenci, amaçlarının hem Putin'in doğum gününü kutlamak, hem de biraz para kazanmak olduğunu kaydettiler. Bu arada, gazetecilik fakültesinden başka bir grup öğrenci de kızların yaptığı takvime alternatif olarak, kendi resimlerini koydukları başka bir takvimle Putin'in politikalarını eleştirdiler. Protestocu gençlerden biri gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl önce bir cinayete kurban giden gazeteci Anna Politkovskaya'yı hatırlatarak, "Araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya'yı kim öldürdü?" diye sordu.

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