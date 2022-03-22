Rus muhalif Navalni'ye dokuz yıl hapis cezası

Rusya'da muhalefetin sembol isimlerinden Navalni dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yolsuzluk ve mahkemeye saygısızlıktan hüküm giyen Navalni, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor.Rusya'da bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni, nitelikli dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan hüküm giyerek dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası yüksek güvenlikli hapishanede infaz edilecek olan Navalni ayrıca 8.200 euro para cezası ödeyecek. Muhalif liderin karara temyiz hakkı bulunuyor. Navalni, kurduğu ve sonradan Rusya'da yasaklanan yolsuzlukla mücadele vakfının paralarını zimmetine geçirmek ve bir duruşmada hakime hakaret etmekle suçlanıyordu. 45 yaşındaki Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalefette sembol isimler arasında yer alıyor. Navalni hakkındaki suçlamaları reddederek siyasi temelli olduğunu savunmuştu. Mahkeme kararını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendiren Navalni, "Şunu söylemek istiyorum. Ben ve diğer siyasi tutuklular için en iyi destek, sempati ya da nazik sözler değil, eylemlerdir. Düzenbaz ve hırsız Putin rejimine karşı herhangi bir eylem. Bu savaş suçlularına karşı herhangi bir muhalefet" ifadelerini kullandı. Moskova'nın 100 kilometre doğusundaki bir hapishanede bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Navalni'nin yolsuzluktan bir kez daha hüküm giymesinin tutukluluk koşullarını daha da güçleştireceğinden endişe ediliyor. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin Moskova'dan daha da uzak bir cezaevine nakledilmesinden ve kendisiyle bağlantının daha da zorlaşmasından endişe ettiklerini belirtti. Yarmiş, "Putin önce Aleksey'i öldürmeyi denedi. Bunu başaramayınca onu sürekli hapiste tutmaya karar verdi" dedi. 2020 yılı Ağustos ayındasinir gazıyla zehirlenen ve tedavi için Almanya'ya giden Navalni, ülkesine dönüşü sonrasında 2021 yılı Ocak ayında tutuklanmış ve 2014 yılındaki başka bir yolsuzluk davasından kalma şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. dpa,AP/BK,BÖ © Deutsche Welle Türkçe