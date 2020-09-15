Rus muhalif lider Navalny, zehirlenmesinden bu yana ilk kez fotoğrafını paylaştı

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Noviçok ile zehirlendikten sonra yaklaşık bir aydır tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni, fenalaşmasından bu yana ilk kez bir fotoğrafını paylaştı.

Navalni'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rus muhalif liderin hastane yatağında oturduğu ve çevresinde aile fertlerinin olduğu görülüyor

Muhalif lider paylaşımının altına, "Selam, Navalni yazıyor. Hepinizi özlüyorum. Hâlâ pek bir şey yapamıyorum ancak dün tüm gün boyunca yardım almadan, kendi başıma nefes aldım" yazdı.

Navalni'nin basın sözcüsü, muhalif liderin Rusya'ya dönmeyi planladığını duyurdu.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.

Kremlin, olayın kendileriyle bir bağlantısı olduğunu yalanlıyor.