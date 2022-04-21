Rus muhalif lider Navalni'den Fransa halkına çağrı: Le Pen'in partisinin Putin'le bağları var; Macron'a oy verin

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Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Fransa halkına bu pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yaptı ve rakibi Marine Le Pen'in partisinin Rus lider Vladimir Putin'le bağlantıları olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından avukatları aracılığıyla hem Fransızca hem de İngilizce paylaşımda bulunan Navalni, ''Kafamda hiçbir soru işareti olmadan Fransa halkına 24 Nisan'da Macron'a oy verme çağrısı yapıyorum'' ifadelerini kullandı.

Navalni, Le Pen'in partisinin 'Putin'in para aklamacısı' diye nitelendirdiği Rus bankasından 9 milyon Euro kredi almasının kendisini şoke ettiğini belirtti.

''Bu insanlarla yapılan müzakerelerin karanlık bir siyasi tarafı olduğuna dair hiçbir şüphem yok'' diyen Navalni, ''Buna yozlaşma denir. Putin'e siyasi etki satılıyor'' değerlendirmesinde bulundu.