Rus muhalif lider Navalni: Batı, Ukrayna konusunda Putin'in tuzağına düşüyor

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Tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Batı hükümetlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Ukrayna'yı işgal etmemesi için müzakere yaparak "tuzağına düşmek" yerine Kremlin'in taleplerini duymazdan gelme çağrısı yaptı.

Time dergisinde yayımlanan mektuplarında Navalni, "Batı, Putin'in basit tuzaklarına düşüyor" yazdı ve ekledi; "ABD bu saçmalığı duymazdan geleceğine Putin'in ajandasını kabul ediyor ve görüşme organize etmek için koşuşturuyor".

"Putin'in ihtiyacı olan tam da bu" diyen Navalni, "Çünkü 'Ukrayna'ya saldırmazsan yaptırım uygulamayız' görüşü oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

2021'de tutuklanmasından bu yana Navalni ve destekçileri, Rusya yönetiminin önemli figürlerine yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyor. Geçen hafta ABD'li senatörler, Ukrayna'nın işgali durumunda aralarında Putin de olan üst düzey Rus yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu.

Navalni, Putin'in "kandırmaca" ile kendini kişisel yaptırımlardan korumaya çalıştığını, bu yüzden Batı'nın ekonomik yaptırım tehdidini tamamıyla Ukrayna'nın işgaline bağlı kılmasının Kremlin'in işine geldiğini ifade etti.

"Putin arkadaşlarına yönelik yaptırımlardan korkmak zorunda kalmıyor" diyen Navalni, Biden'ın Rus liderin önüne Ukrayna'yı işgal etmemesi için bir "havuç" koymaya çalıştığını belirtti.

Navalni, "Bu hamleler çok basit ve açık. Putin'in ABD karşısında bunu defalarca başarması nefesimi kesiyor" dedi.