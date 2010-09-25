-RUS MİLYARDERİN SÜPER LÜKS YATI MARMARİS'TE MARMARİS (A.A) - 25.09.2010 - Dünyanın en büyük yatları arasında 34. sırada gösterilen Rus petrol zengini Mikhail Khodorkovsky'e ait 90 metre uzunluğundaki ''Lauren L'' isimli süper lüks yat, Marmaris'e geldi. Marmaris Körfezi'ne öğlen saatlerinde gelen ve vatandaşlar ile turistlerin meraklı bakışları altında ilerleyen dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştı. Marmaris'te yakıt ikmali yapacağı ve gıda malzemeleri alacağı öğrenilen yatta, milyarder Mikhail Khodorkovsky veya yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Alman şirketi Cassens-Werft tarafından 2002 yılında çelik gövde üzerine inşa edilen 90 metre uzunluğundaki yat, 100 kişiyi konuk edebiliyor. Birkaç yıl önce Khodorkovsky tarafından şirketinin ''yüzer karargahı'' olarak kullanılmak üzere satın alındığı bilinen Lauren L'de büyük bir master süit, spa odası ile helikopter pisti yer alıyor. Yatta 31 personel hizmet veriyor. 14 knot hız yapabilen yatta ayrıca akvaryum, jakuzi, sauna, buhar odası, spor salonu, aromaterapi odası, dinlenme odası, güzellik merkezi, masaj odası, konferans salonu, kütüphane, yemek odası bulunuyor. Birçok su sporu da yapılabilen yatta, 200 beygir gücünde bir tekne de hazır bekletiliyor. 2010 yılında yapılan son araştırmaya göre, dünyadaki en büyük 100 yat arasında 34. sırada olduğu belirlenen yatın, yaz aylarında genelde Akdeniz ve Ege kıyılarına uğradığı kaydedildi. Yatın, Marmaris'ten akşam saatlerinde ayrılacağını belirten Marmaris Limanı yetkilileri, Lauren L'nin yeni rotası hakkında açıklama yapmadı.