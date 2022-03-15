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Dünya

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul Havalimanı'na indi

Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor

15 Mart 2022 00:30

Rus milyarder Roman Abramovich'in özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanıp İstanbul Havalimanı'na indi.

Rus milyarder Roman Abramovich'in LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream tipi özel jeti akşam saatlerinde İsrail'den havalanarak İstanbul'a geldi. Uçakta Abramovich'in olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket eden Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından saat 18.11'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan uçak, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilmişti. (DHA)

 
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