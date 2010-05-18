Rus milyarder cezaevinde açlık grevinde

T24- Vergi kaçakçılığından cezaevinde bulunan Rus milyarderi Mihail Hodorkovski, açlık grevine başladı.





Hodorkovski’nin amacının, "beyaz yaka suçları"yla itham edilen sanıklara uygulanan yanlış mahkeme kararlarına dikkati çekmek olduğu belirtildi.



Rus işadamı yazdığı açık mektupta, mahkemelerin, "ekonomiyle ilgili suçlarla itham edilenlerin, mahkemeye çıkmadan önce gözaltında tutulmasını engelleyen yasal değişikliği gözardı ettiğini" ifade etti.



Hodorkovski, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev konudan haberdar edilinceye kadar grevini sürdüreceğini de kaydetti.



Petrol şirketi Yukos’un eski patronu Hodorkovski vergi kaçakçılığından 8 yıla mahkum olmuştu. Hodorkovski’nin, hakkındaki zimmet iddiaları doğrulanırsa cezası artacak.