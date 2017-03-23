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Rus maslahatgüzar Dışişleri'ne çağrıldı: Afrin'deki ofisin kapatılmasını bekliyoruz!

Suriye'den açılan ateş sonucu Reyhanlı'da bir askerin şehit olması üzerine bakanlık harekete geçti

Rus komutan Afrin&#39;deki Newroz kutlamaları sırasında YPG arması takmıştı

23 Mart 2017 15:09

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı, Afrin'e üs iddiaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, PYD bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus maslahatgüzarının bakanlığa davet edildiğini, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.

Uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması

Müftüoğlu, "(ABDye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması) İstanbul Atatürk Havalimanının ve Türk Hava Yolları'nın bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

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