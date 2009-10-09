Rus mafya lideri İvankov öldü

Rusya'da, yeraltı dünyasının en bilinen isimlerinden olan ve Moskova'daki bir restoranda 2 Türk vatandaşını öldürme suçundan tanıkların ifadelerini değiştirmesi üzerine beraat eden “Küçük Japon” lakaplı Vyaçaslev İvankov'un öldüğü bildirildi.



Rus resmi haber ajansı RİA Novosti, 2 ay önce Moskova dışında silahlı saldırıya uğrayan ve o zamandan beri Moskova'daki bir hastanede tedavi gören İvankov'un bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.



İvankov, 28 temmuzda Moskova'nın kuzeyindeki bir kafeden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.



İvankov, 29 Şubat 1992 tarihinde “Fidan” adlı bir Azeri kafe-restoranda vestiyer sırasında kendisine sıralarını vermedikleri gerekçesiyle 2 Türk vatandaşını başkalarının önünde öldürmüştü. Aynı yıl 2 Türk'ü öldürmek ve birini yaralamakla suçlanan mafya lideri, ABD'ye kaçmıştı. 1995'de iki Rus iş adamından 3,5 milyon dolar haraç almaya çalışırken Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarınca yakalanan İvankov, ABD'de cezasını çektikten sonra Rusya'nın talebi üzerine 2003'de ülkesine iade edilmiş, en sıkı korunan, Yukos'un eski başkanı Mihail Hadarkovski'nin de bulunduğu “Matroska Tişina” cezaevine konulmuştu.



İvankov'un 2004 yılında Rusya'da yapılan, Türk vatandaşlarının öldürülmesiyle ilgili duruşmasında dinlenen görgü tanıkları, daha önce verdikleri ifadelerin aksine, Türklere ateş edenin İvankov olmadığını söylemişti. Savcılık, İvankov'un 2 Türk'ü, vestiyerde kendisi ve konuğundan önce onlarla ilgilenildiği için öldürdüğünü savunuyordu.



Rusça “Küçük Japon” anlamına gelen “Yaponçik” lakaplı İvankov'un Moskova'daki duruşmasını izlemek için çok sayıda sanatçı ve iş adamı mahkemeye gelmiş, ancak güvenlik gerekçesiyle salona alınmamışlardı.



Restoran sahibi olay sırasında kimin ateş ettiğini görmediğini söylemiş, saldırıda ağır yaralanan Türk vatandaşının da ifade vermek istemediği bildirilmişti.



İzvestiya gazetesi de 2004 yılında yayımladığı haberde, olayda “zarar gören” bir Türk tanığa polisin, “Yaponçik”e karşı tanıklık yapması karşılığında, “dönemin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunma düzeyine yakın güçlü bir koruma vadettiğini” yazmıştı.

