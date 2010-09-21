Rus mafya ‘dedesi’ PKK’nın hamisi çıktı

T24 - Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen hafta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan “Hasan Dede” kod adlı mafya lideri Aslan Usoyan’ın PKK ile bağlantılı olduğu iddia edildi.



SV Pressa Ajansı, Yezidi Kürdü olan 73 yaşındaki Usoyan’ın PKK ile yakın işbirliği yaptığını belirterek “Kendisinden Kürtlerin ‘en önemli hami’si diye söz ediliyor” diye yazdı. Ajansa göre Usoyan, 2008 yılında Bakü’de “Bilo” kod adlı bir Kürtle buluşarak Türkiye’den yola çıkan bazı Kürtlerin, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Rusya’ya getirilerek buraya yerleştirilmelerini organize etti. Usoyan’ın PKK’ya silah satışı ile ilgili de bağlantıları olduğu iddia edildi. Usoyan’ın yakın arkadaşı, Kürt asıllı Gürcü vatandaşı Zahariy Kalaşov para aklamak ve yasadışı örgüt kurmak suçlarından geçen haziran ayında İspanya’da 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





PKK’ya silah satışı



alaşov, 2006 yılında Londra’da zehirlenerek öldürülen eski KGB ajanı Aleksandr Litvinenko tarafından PKK’ya Rus silahı satılmasına aracı olmakla suçlamıştı.



Hasan Dede”, 992 yılında Moskova’da iki Türk vatandaşı öldüren “Japoncuk” kod adlı Vyaçeslav İvankov’un geçen yıl öldürülmesinin ardından Rusya mafyasının başına geçmişti. Moskova’nın merkezinde İvankov gibi keskin nişancının kurşunlarına hedef olarak karnından yaralanan Usoyan ve koruması ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.Durumu iyiye giden Usoyan’ın bulunduğu hastane yaklaşık 100 polis tarafından korunuyor. Rus basını “Hasan Dede”nin vurulmasıyla ilgili olarak farklı senaryolar üzerinde duruyor.Usoyan’ın Rusya’da tutuklu bulunan Gürcü asıllı rakip mafya babası Tariel Oninai’nin emriyle vurulmuş olabileceği,yasadışı örgütlerin 2014 yılında Soçi’de yapılacak olimpiyatlar öncesi rant kavgasına tutuştuğı iddia ediliyor.Son bir kaç yılda Rusya’da değişik mafya grupları arasındaki çatışmalarda onlarca kişi öldü.



1937 yılında Tiflis’te doğan Usoyan Krasnodar ve Moskova’da yaşadıktan sonra St.Petersburg’a geçti ve 1990’ların ortasında yeraltı dünyasında hızla yükselmeye başladı. Usoyan kumar, uyuştucu ve silah kaçakçılığına el attı ve Rusya’daki Kafkas kökenli yasadışı grupları kendisine bağladı. Rus basınına göre Usoyan’ın tüm Kafkaslar’da bağlantıları bulunuyor.







