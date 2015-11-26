T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus kulüplerine Türkiye'de kamp yapması yasaklandı!

Antalya'ya kamp yapmaya gelen 2 bin 5000 kulüpten yarıya yakınını Ruslar oluşturuyordu

26 Kasım 2015 19:20

Rusya Futbol Federasyonu, kulüplerin kış kamplarını Türkiye'de yapmaması kararını aldı. Bu kararın, Antalya bölgesinde kış aylarında spor turizmi hizmeti veren 220 oteli etkileyeceği belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan 'uçak düşürülmesi' krizi nedeniyle Rus kulüpleri, Antalya'da yapacakları kampları iptal ettirmeye başlamıştı. Spor turizmini etkileyen karar resmi boyut kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, kulüplerin kış kamplarını Türkiye’de yapmamasını yasakladı.

Russianfootballnews'in haberine göre; Rusya Futbol Federasyonu yöneticisi Igor Lebedev, "Federasyon, Türkiye ile Rusya arasındaki politik durumu gözteterek, Ocak ayında Rus kulüplerinin Türkiye’de kamp yapmaması kararını aldı" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya yılda yaklaşık 2 bin 500 kulüp geliyor. Bu kulüplerin yarıya yakınını Rus kafileler oluşturuyor. Hem daha kalabalık gelip hem de Antalya'da daha uzun süre kalan Rus kulüpleri, spor turizmi gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'İni sağlıyordu.

 

ETİKETLER

antalyakampfutbolmaçturizm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24