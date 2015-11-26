Rus kulüplerine Türkiye'de kamp yapması yasaklandı!

Rusya Futbol Federasyonu, kulüplerin kış kamplarını Türkiye'de yapmaması kararını aldı. Bu kararın, Antalya bölgesinde kış aylarında spor turizmi hizmeti veren 220 oteli etkileyeceği belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan 'uçak düşürülmesi' krizi nedeniyle Rus kulüpleri, Antalya'da yapacakları kampları iptal ettirmeye başlamıştı. Spor turizmini etkileyen karar resmi boyut kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, kulüplerin kış kamplarını Türkiye’de yapmamasını yasakladı.

Russianfootballnews'in haberine göre; Rusya Futbol Federasyonu yöneticisi Igor Lebedev, "Federasyon, Türkiye ile Rusya arasındaki politik durumu gözteterek, Ocak ayında Rus kulüplerinin Türkiye’de kamp yapmaması kararını aldı" ifadelerini kullandı.

Antalya'ya yılda yaklaşık 2 bin 500 kulüp geliyor. Bu kulüplerin yarıya yakınını Rus kafileler oluşturuyor. Hem daha kalabalık gelip hem de Antalya'da daha uzun süre kalan Rus kulüpleri, spor turizmi gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'İni sağlıyordu.