Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da

T24-

Dünyanın en büyük ordu korosu unvanını elinde bulunduran Rus Kızılordu Korosu, bu sene 82. kuruluş yıldönümünü kutluyor.





Kutlamalar kapsamında İstanbul'a gelecek olan koro, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Türker İnanoğlu Maslak (TİM) Show Center'da sahne alacak.







Portföyünde 2 bin eser bulunan topluluk, klasik eserlerin yanı sıra Türk müziğinden örnekler sunacak.







Moskova Konservatuvarında akademisyen olarak görev yapan Aleksandr Aleksandrov, 20 kişiyle kurulan koroyu ordu korosuna dönüştürdü.





Aleksandr Aleksandrov'un 1946 yılında ölümüyle yerine geçen oğlu Boris Aleksandrov tarafından bugünkü haline dönüştürülen koro, önceleri Sovyet devriminin sembolü olarak tanındı.





Ancak, değişen zaman ve koşullarla birlikte koro siyasi yapısından çok "folklorik" bir yapıya dönüştü.