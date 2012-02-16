'Rus kışı' yarın tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak

T24 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu yıl Avrupa’da Tuna Nehri ve Venedik kanallarının bile donmasına neden olan aşırı soğukların “Rus Kışı” adı verilen bir iklim döngüsünün sonucu olduğunu açıkladı. Türkiye bu geceden itibaren yeni bir soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 6-8 derece daha azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Yoğun kar yağışı ve oluşacak hava koşulları hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hurriyet.com.tr'ye özel yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Yarın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve araçlarınızı çıkarmayın" dedi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Kış aylarında Sibirya üzerindeki yüksek basınçlı atmosfer kütlesi Kuzey Rusya üzerinde dolaşıyor ve aşırı soğuk ile karı tetikliyor. Eğer bu yüksek basınçlı kütle normalden çok daha uzun bir süre dolaşımına devam ederse “Rus Kışı” adlı verilen aşırı soğuk bir dönem yaşanıyor.

Türkiye bu geceden itibaren yeni bir soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 6-8 derece daha azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Yoğun kar yağışı ve oluşacak hava koşulları hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hurriyet.com.tr'ye özel yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı: "Yarın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve araçlarınızı çıkarmayın."

Sürmeli, yarın İstanbul'da etkili olacak kar yağışının daha önceki kar yağışı kadar etkili olmayacağını açıklarken, "Ancak, kar yağışı ile birlikte beklenen fırtına ve tufan deniz ulaşımını çok büyük oranda etkileyecek. Vatandaşlar bu konuda dikkatli olmalı" dedi.

Sürmeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın tufan bekleniyor. Deniz ulaşımı büyük ölçüde etkilenecek. Trafik yoğunluğu artabilir. Yoğun ve gün boyu sürecek bir kar yağışı bekliyoruz. Yağış pazar günü sona erecek."



Bazı illerde okullara kar tatili



Hava sıcaklığının; Yarın (Salı) ve Çarşamba günleri batı bölgelerde, Perşembe ve Cuma günleri ise ülke genelinde 4 ila 6 derece azalarak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, akşam saatlerinden itibaren Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (40-60 km/s) esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksama vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.



Buzlanma ve don uyarısı



İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Çığ uyarısı



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayıp gece saatlerinde Muğla dışında bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar Kıyı Ege'de akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklarla görülecek olan yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile zamanla bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde ve zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklarla görülecek olan yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görülecek. Bölgenin kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin batısının karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

Kar yağışı ve soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürdü. Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçeleri beyaza büründü. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde karla kaplı yolda öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Antalya Kumluca’da önceki akşam etkili olan fırtına sonrası çıkan hortum, seralarda hasara yol açtı. Hortum, 10 çiftçiye ait yaklaşık 20 dekar alanda kurulu seraya zarar verdi.

Malatya Pütürge’de yeni doğum yapan Türkan Ayla (28) ve solunum yetmezliği çeken bebeği, yolların kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Antalya Akseki’de kar nedeniyle Seydişehir karayolu trafiğe kapandı.

Sinop’ta Akliman Mevkii’ni mesken tutan kuğular ilgi odağı oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2011-2012 kış döneminde yolları ulaşıma açık tutabilmek için 135 bin 362 ton tuz, 50 ton üre, 472 ton kimyasal tuz çözücü, 25 ton tuz eriyik, 152 bin 182 metreküp de agrega kullandı. Maliyet 20 milyon lirayı buldu.