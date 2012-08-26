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Dünya

Rus keşif uçakları ABD'nin askeri üslerini denetleyecek

ABD'li uzmanların Rus pilotlara eşlik edeceği ve ülke topraklarının istenilen her bölgesinde gerçekleştirilebilecek gözlem uçuşlarında, ABD'nin askeri faaliyetlerinin denetlenmesi amaçlanıyor.

26 Ağustos 2012 19:48

Rus keşif uçaklarının, ABD toprakları üzerinde iki gözlem uçuşu yapacağı açıklandı. Uçuşlarda, ABD'nin askeri faaliyetlerinin denetlenmesi amaçlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus keşif uçakları 26 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında, ABD toprakları üzerinde iki gözlem uçuşu yapacak.
 
Uçuşlar, 1992'de imzalanan ve taraf devletlerin birbirlerinin toprakları üzerinde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın gözlem uçuşları yapmasına imkan sağlayan, Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek.
 
Açık Semalar Anlaşması'nda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki 34 ülkenin imzası bulunuyor ve Türkiye de taraf ülkeler arasında yer alıyor.
 

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