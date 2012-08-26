Rus keşif uçakları ABD'nin askeri üslerini denetleyecek

Rus keşif uçaklarının, ABD toprakları üzerinde iki gözlem uçuşu yapacağı açıklandı. Uçuşlarda, ABD'nin askeri faaliyetlerinin denetlenmesi amaçlanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus keşif uçakları 26 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında, ABD toprakları üzerinde iki gözlem uçuşu yapacak.

Uçuşlar, 1992'de imzalanan ve taraf devletlerin birbirlerinin toprakları üzerinde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın gözlem uçuşları yapmasına imkan sağlayan, Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Açık Semalar Anlaşması'nda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki 34 ülkenin imzası bulunuyor ve Türkiye de taraf ülkeler arasında yer alıyor.