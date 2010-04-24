Rus Karadeniz Filosu 25 yıl daha Kırım'da

T24 - Binlerce Ukraynalı Kırım’daki Rus üssüyle ilgili sözleşmesinin 25 yıl uzatılmasını protesto etti.





Binlerce Ukraynalı Kırım’daki Rus üssüyle ilgili sözleşmesinin 25 yıl uzatılmasını protesto etti.





Eski Başbakan Yulia Tymoshenko, yeni anlaşmayı ulusal utanç ve vatana ihanet olarak niteledi ve önlenmesi için muhalefete çağrıda bulundu.





Voice of America'nın haberine göre anlaşma, Rusya’ya, Sivastopol’de, Karadeniz filosunun bulunduğu üssü 25 yıl daha uzatma izni veriyor. Rusya bunun karşılığında Ukrayna’ya ucuz doğal gaz verecek.





Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç anlaşmanın ülkesinin bütçe açığını azaltacağını savundu.





Rusya Başbakanı Vladimir Putin ise anlaşmanın mali yönünün önemli olduğunu ancak Ukrayna ile tekrar güven kurulmasının daha da önemli olduğunu söyledi.