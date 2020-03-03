Cinsiyetçi sözler sarf eden Adil Gür hakkında suç duyurusu

Bir televizyon programında "Ruslardan başka dost olur" diyen A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında suç duyurusu...

Avukat Orhan Nezih Olmaç, İdlib sonrası gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinin konuşulduğu programda "Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece" ifadesini kullanan Adil Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Olmaç, Adil Gür hakkındaki şikayet dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Avukat Olmaç Gür hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasında bulundu.

"Kamu barışı açısında zararlı görüyoruz"



Avukat Olmaç, "Rusya ve Suriye ile ilişkilerin sıkıntılı olduğu bir dönemde halkı bir şekilde galeyana getirecek, içerideki azınlıkları ya da farklı dine, ırka mensup vatandaşları tahrik veya aşağılayacak birtakım açıklamaların yapılmasını kamu güvenliği ve kamu barışı açısından son derece zararlı görüyoruz" dedi.