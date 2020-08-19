Rus kabinesinde 5. Koronavirüs vakası

T24 Dış Haberler

Rusya Enerji Bakanı Aleksandır Novak'ın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Novak, testi pozitif çıkan 5. kabine üyesi oldu. Enerji Bakanı, ülkenin en doğusuna yapılan bir ziyarette Başbakan Mihail Mişhustin'e eşlik edecekti. Novak'ın virüse yakalandığını ziyaret için ülkenin doğusuna gittikten sonra öğrendiği belirtildi.

Başbakan Mişhustin, "Novak yolculuğu gerçekleştirdikten sonra hiçbir temasta bulunmadan Moskova'ya uçtu. Tanrı ona sağlık versin" dedi.

RBC'ye konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi Novak'ın semptom göstermediğini ve görevine uzaktan devam edeceğini belirtti.

Mişhustin'in ülkenin uzak doğusuna yaptığı ziyarete katılan tüm gazeteciler de bazılarının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından eve gönderildi.

Rusya'da daha önce Başbakan Mişhustin, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Bilim ve Yüksek öğrenim Bakanı Valeri Falkov'un test sonuçları pozitif çıkmıştı.