Rus jetlerinde kızıl yıldız artık yok

Rus savaş uçaklarının üzerindeki yıldızın renginin artık kızıl değil, Rusya bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi olacağı bildirildi



Kremlin yanlısı Birleşik Rusya Partisi'nin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada, Sovyetler Birliği döneminden beri savaş uçaklarındaki kızıl yıldızın renginin Rusya bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renkle değiştirilmesine ilişkin karar 2'ye karşı 389 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.



Rusya'da 1917'deki Bolşevik Devrimi'nden beri savaş uçaklarının üzerindeki yıldızın rengi kızıldı ve bu gelenek Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu tarafından da ülkedeki Komünistlerin tepkisinden çekinildiği için sürdürülmüştü.