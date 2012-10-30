Rus istihbaratı: Suriye, Türkiye'ye uçaktaki kargo bilgisini sızdırdı

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova-Şam seferini yapan yolcu uçağının kargosunda bulunan yükün ne olduğunu bilgisinin Suriye tarafından Ankara'ya sızdırıldığını iddia etti. Bir Rus diplomat da "Uçaktaki yük kesinlikle legaldi. Radar sistemleri için elektronik parçalardı" dedi.

Moskova-Şam seferini yapan Suriye Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, 10 Ekim'de Türkiye hava sahası üzerindeyken Türk savaş uçakları tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmesinin ve 12 koli yüke el koymasının yankıları sürüyor.

Türkrus.com'un, Rusya'nın saygın gazetelerinden Kommersant'a dayandırarak verdiği haberde; Rus istihbarat servisi FSB tarafından yürütülen soruşturmada, uçağın yükü ile ilgili bilginin muhtemelen Suriye tarafından sızdırıldığı iddia edildi.

FSB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin "silah" olduğu gerekçesiyle el koyduğu yüklerin iadesi için iki ülke arasında yoğun müzakerelerin devam ediyor. Yetkililer el konulan malzemelerin iade ihtimalinin düşük olduğu açıkladı.

Kommersant gazetesinden Ivan Safranov ve Yelena Çernenko'nun haberine göre, Ankara'nın el koyduğu malzemelerin iadesi bulunmuyor. Gazeteye konuşan bir diplomatik kaynak, "Görüşmeler sürüyor ama yüklerin iade edilmemesi de ihtimaller içinde. Hangi yüklere el konduğuna dair Suriyeli pilota, talep etmesine rağmen bir liste verilmemiş. Uçaktaki yük kesinlikle legaldi. Radar sistemleri için elektronik parçalardı. Kuşku yaratan, sadece yükün taşınma şekliydi. Burada zorluk çıktı" dedi.

FSB’nin, yükle ilgili bilginin nasıl sızdığına dair soruşturmasının hemen hemen tamamlandığı ortaya çıktı. Rus istihbaratına göre uçakta yer alan kargoya ait bilgiler Suriye tarafından Türkiye'ye sızdırıldı. İstihbarat yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Sivil bir uçağın kullanılmasında bir sorun yoktu. Çünkü birincisi yük yolcu ve mürettebat için tehlike yaratacak bir yük değildi. İkincisi yük gizli tutuluyordu. Ancak ikinci öngörü doğru çıkmadı. Türk hava sahasında uçak inişe zorlandı. Türkler herhalde yükle ilgili bilgi sahibi olmasalar indirme riskini göze almazlardı" denildi.



Uçakta radar sistemi parçası vardı



Rus devlet şirketi KBP tarafından üretilen "Pantsir-C1" radar sisteminin parçaları bir taşeron lojistik şirketi tarafından, Rusya telekomünikasyon şirketi Rostehnologi'ye bağlı RT-Logistika aracılığıyla taşındı.



Neden yolcu uçağı tercih edildi?



RT-Logistika şirketi, radar parçalarının başka bir uçakla yollanmasının dikkat çekeceğini, bu nedenle Rusya havayolu şirketi Areoflot tarafından taşınmasını önerdiği öne sürüldü. Ancak, Areoflot şirketinin Suriye seferlerini durdurması üzerine Moskova-Şam seferi düzenleyen Suriye Havayolları uçağında karar kılındığı belirtildi.