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Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları sürerken Rusya sıcak gelişmelerin yaşanacağı Akdeniz 'e istihbarat gemisi gönderme kararı aldı

05 Eylül 2013 19:24


Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları sürerken, Rusya'nın Akdeniz'e gönderme kararı aldığı, Karadeniz Filosu'na ait istihbarat gemisi Suriye kıyılarına doğru harekete geçti. CCB-201 adlı gemi saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.

Suriye ’ye askeri müdahale tartışmaları sürerken Rusya sıcak gelişmelerin yaşanacağı Akdeniz 'e istihbarat gemisi gönderme kararı aldı. Sivastopol'da bulunan Karadeniz Filosu'na ait CCB-201 adlı araştırma gemisi Suriye kıyılarına doğru harekete geçti. Gemi saat 15.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.

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