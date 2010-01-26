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Dünya

Rus işadamı, kapatılan pazarını yeniden açıyor

Telman İsmailov'un sahibi olduğu ve geçtiğimiz aylarda kapatılan Moskova'daki ünlü Çerkizovski Pazarı'nın, başka bir yerde yeniden açılması gündemde.

26 Ocak 2010 02:00

T24 - Azeri kökenli işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu ve geçtiğimiz aylarda kapatılan Moskova'daki ünlü Çerkizovski Pazarı'nın, başka bir yerde yeniden açılması gündemde.


www.turkrus.com adlı sitenin haberine göre, İsmailov'un, “New Çerkizovski” adı altında pazarı tekrar faaliyete sokmak için Moskova yakınlarında arazi arayışına giriştiği bildirildi. Yeni pazarda kurulacak dükkanların, kapatılan pazardaki dükkan sahiplerine kiralanması planlanıyor.

RBK Daily gazetesi, Telman İsmailov'un oğlu Alekper İsmailov'un sahibi olduğu AST şirketinin, Çerkizovski Pazarı'nı yeniden açmak için Moskova yakınlarında 50 hektarlık bir araziyi satın almak üzere olduğunu, yerel makamlardan gerekli izinlerin alınmaya çalışıldığını yazdı.

Türk şirketlerinin de aktif olarak mal ihraç ettiği Moskova'daki ünlü Çerkizovski Pazarı, kaçak işçi çalıştırıldığı, kaçak mal satıldığı, güvenlik kurallarına ve hijyen şartlarına uyulmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz yaz kapatılmış ve 100 binden fazla kişi işsiz kalmıştı

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