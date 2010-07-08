Rus hükümeti FSB'ye daha geniş yetki istiyor

T24- Rusya hükümetinin iç istihbarat örgütü FSB'ye eski KGB yetkilerini ve imtiyazlarını veren bir yasa tasarısı hazırlaması, ülkedeki muhalefeti harekete geçirdi. Tasarının cuma günü ele alınması bekleniyor.



İnsan hakları savunucuları ve muhalefet temsilcileri, tasarının yasaklaşması durumunda söz konusu olağanüstü hakların muhalif ve aktivistlere karşı da kullanılmasından endişe ediyor. Rus hükümeti yasayla, FSB'nin “radikal eylemleri önceden tahmin etmesi” ve “güvenlik tehditlerini önleyebilmesini” hedeflediklerini belirtiyor. Gelen tepkilerin ardından üzerinde değişiklik yapılan yasa tasarısının cuma günü tekrar ele alınması bekleniyor.



Rus hükümetinin iç istihbarat servisi FSB’ye olağanüstü yetkiler vermeyi öngören yasa tasarısına karşı harekete geçen insan hakları savunucuları, Rus parlamentosu önünde yasaya karşı imza topladılar.



Söz konusu yasa tasarısı, gelecekte Rus iç istihbarat servisi FSB'nin herkese ve her şeye karşı daha kolay ve daha hızlı şekilde harekete geçmesini, hatta “aşırı“ kabul edilen herkesi tutuklayabilme hakkına sahip olmasını öngörüyor. Parlamentonun yakında, üzerinde değişiklik yapılan metni tekrar ele alması bekleniyor.



"Yasayla seçimlere hazırlık yapılıyor"



Sosyal-liberal Yabloko partisinin Avrupa’da da tanınan lideri Grigori Yavlinski de kısa bir süre sonra meydana gelerek protesto listesini imzaladı:



Yavlisnki, “Bu değişikliklerin amacı, FSB’yi hiçbir kurala bağlı kılmamak. Yani FSB hiçbir şeyi ispatlamak ya da hiçbir şeyi soruşturmak zorunda olmayacak. Devlete zarar verme niyetinde olduğu zannıyla herkesi uyarabilecek" dedi.



Bu şöyle bir mantığın izlediğini söyleyen Yavlinski, “Rus devlet görevlisi, her türlü eleştirinin ülke güvenliği için bir kayıp anlamına geldiğini düşünüyor. Bu yasayla 2011 ve 2012 yıllarında yapılacak parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine hazırlık yapıyorlar. Böyle bir yasayla, muhalefete ve şu anki politikayı kabul etmeyen herkese daha fazla baskı yapılabilir" şeklinde konuştu.



Muhalafet ve iktidar partili vekiller farklı görüşte



Bu yasa tasarısının fikir babasının kim olduğu konusunda bir isim öne süren Yabloko Partisi yöneticilerinden Sergej Mitrochin, "Bu yasa tasarısının sorumlusu, Rus hükümetinin başkanı olarak Başbakan Putin’dir. Bu yasa tasarısını, değişiklik önerileriyle birlikte meclise getiren hükümettir" ifadelerini kullanıyor.



Yasa tasarısını savunan Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nden milletvekili Selimchan Gutsoev ise ”Çocuklar, burada durmaktansa daha yararlı bir şeyle meşgul olun. Benim de tıpkı birazdan yapacağım gibi. O halde gizli servisimiz neden var? Sizi, devletimizi korumak için. İnsanlar hâlâ geçmişle korkutuluyor. Bu doğru değil. Bu bizi sadece geri götürür. Bundan gereken ders çoktan çıkarıldı" dedi.



Halk kampanyaya ilgi göstermedi



İmza kampanyası halkın fazla ilgisini görmüyor. Bir buçuk saatlik çaba sonrası çoğu yoldan gelip geçenlerden olmak üzere 12 imzayı bile zar zor toplayan öğrenci Kirill, görüşlerini, ”İnsanları, bu sözde “Aşırılığı Önleme Yasa”nın Rusya’yı totaliter geçmişine götüreceği konusunda bilgilendirmek, tek şansımız" sözleriyle dile getiriyor