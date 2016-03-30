Rus heyeti inceleme için İzmir’de

İzmir'in Foça ilçesindeki Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nı, 3 kişilik Rusya askeri heyeti ziyaret etti.

Sputnik’in haberine göre, Rus askeri heyeti, Türk jetlerinin Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından ilk kez Türkiye'ye geldi. Üç subaydan oluşan Rus askeri heyeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi kapsamında 'Değerlendirme Ziyareti' gerçekleştirdi.

Bugün İstanbul'dan uçakla İzmir'e gelen, saat 10.00 sıralarında helikopterle Foça Deniz Üssü'ne inen heyete; Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Dairesi Silahların Kontrolü ve Doğrulama Şube Müdürlüğü'nde görevli üç Türk personelin eşlik ettiği öğrenildi. 1 albay, 1 binbaşı ve 1 üsteğmenden oluşan Rus heyeti, yetkililerce karşılanmanın ardından Viyana Belgesi gereği denetimde bulunmak üzere Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na geçti.

Rus heyetinin Foça incelemeleri ve ziyareti gün boyu sürdü. Heyetin yarın Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.