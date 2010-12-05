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RUS HELİKOPTERİ GİRESUN'A ACİL İNİŞ YAPTI GİRESUN (A.A)

05 Aralık 2010 16:41

-RUS HELİKOPTERİ GİRESUN'A ACİL İNİŞ YAPTI GİRESUN (A.A) - 05.12.2010 - İsrail'deki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Rusya'dan havalanan bir helikopter, Giresun'un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı. İsrail'de süren orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için Rusya'nın Sochi kentinden havalanan ve içinde 5 mürettebat bulunan yangın söndürme helikopteri, motorundaki yağ sızıntısı nedeniyle Tirebolu Limanına acil iniş yaptı. Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından helikopterin tekrar İsrail'e hareket edeceğini bildirildi.

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