Rus helikopteri düştü: 15 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yapması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Rus yetkililer, 4 mürettebat ve 22 yolcunun bulunduğu helikopterde 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

15 dakika sonra irtibat kesildi

Yetkililer, petrol üretim tesisine gitmek üzere yola çıkan helikopterle kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra irtibatın kesildiğini ifade etti.

Kazanın nedeni bilinmiyor

Rusya Acil Durum Bakanlığı’nın bölgesel şubesi tarafından yapılan açıklamada helikopterin zorunlu iniş gerçekleştirdiği ifade edilerek, kazanın nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilerek, olası güvenlik ihlallerinin de inceleneceği aktarıldı.