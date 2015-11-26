T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus helikopteri düştü: 15 ölü

Helikopter kazasının nedeni bilinmiyor

26 Kasım 2015 14:53

Rusya'nın Sibirya bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yapması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Rus yetkililer, 4 mürettebat ve 22 yolcunun bulunduğu helikopterde 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

 

15 dakika sonra irtibat kesildi

 

Yetkililer, petrol üretim tesisine gitmek üzere yola çıkan helikopterle kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra irtibatın kesildiğini ifade etti.

 

Kazanın nedeni bilinmiyor

 

Rusya Acil Durum Bakanlığı’nın bölgesel şubesi tarafından yapılan açıklamada helikopterin zorunlu iniş gerçekleştirdiği ifade edilerek, kazanın nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilerek, olası güvenlik ihlallerinin de inceleneceği aktarıldı.

ETİKETLER

rusyarus helikopterhelikopter kazasısibirya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24