Rus güçleri, Mariupol'de sivillerin çıkışı için kurulan insani koridoru vurmakla suçlanıyor

Ukrayna’nın doğusundaki savunma güçlerini kuşatan Rusya, kuşatma altındaki Mariupol şehrinden çıkmaya çalışanlar için oluşturulan bir insani koridoru vurmakla suçlanıyor.

The Guardian’da yer ala habere göre, Ukrayna’nın doğusunda sivil ölümlerinin arttığı haberleri gelirken Rus güçlerinin hedef noktalara yönelik saldırılarda bulunduğu belirtildi.

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryushchenko, şehirde son kalan asker ve sivillerin Azovstal çelik imalat tesisinde sığındığını, tahliye olmaları içi son çabanın da başarısız olduğunu söyledi.

Andryushchenko, Rus güçlerinin duyurduğu insani koridorun bir “tuzak” olduğunu, ateş açıldığını söyledi.

Rusya lider Vladimir Putin, geçen hafta Mariupol’de Azovstal dışında kontrolü ele geçirdiklerinin açıklanmasıyla çelik imalat tesisine baskın yapma emrini geri çekmiş, kuşatılması söylemişti. İçeride yaklaşık bin Ukrayna askeri olduğu tahmin ediliyor.