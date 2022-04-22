Rus general: Ukrayna’dan sonraki hedefimiz Moldova

Rusya Merkez Askeri Bölgesi komutan yardımcısı Rustam Minnekayev, Rusya’nın Ukrayna’daki “özel harekatının” ikinci aşamasındaki hedefleri arasında Moldova’daki ayrılıkçı bölge Transdinyester’e karadan erişimin sağlanması olacağını söyledi.

Rus devleti tarafından işletilen haber ajansı Tass’ın bildirdiğine göre, “Rus ordusunun hedeflerinden biri Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrol sağlamak” diyen Minnekayev “Bu, Kırım Yarımadası’na bir kara koridoru sağlayacak ve Ukrayna ekonomisinin ana damarları üzerinde kontrol temin edecek” ifadelerinde bulundu.

Minnekayev böylece Rus ordusunun “Rusça konuşan nüfusa yönelik baskının gözlemlendiği Transdinyester’e erişim noktasına” kavuşacağını söylemek suretiyle sonraki hedeflerinin Moldova olacağını belirtti.

500 bin nüfuslu Transdinyester, Moldova’da Rusya destekli ayrılıkçı bir yerleşim bölgesidir. Moldova hükümeti, olası bir Rus askeri saldırısı konusunda endişeler taşıdığını belirtiyor.

Belarus’un otoriter lideri Alexander Lukaşenko, geçen ay başında Belarus’ta topladığı güvenlik konseyine hitaben yaptığı konuşma sırasında Moldova’ya doğru bir ok gösteren bir savaş haritasını kullanmıştı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana binlerce Ukraynalı mülteci Moldova’ya sığındı.

Tahminen 1.500 Rus askeri Transdinyester’de konuşlanmış durumda. Ukraynalı yetkililer daha önce Rusya’nın ayrılıkçı bölgeyi Ukrayna’ya saldırı başlatmak için kullanabileceği konusunda uyarmıştı. Ukrayna için ekonomik açıdan kilit liman şehri olan Odessa Moldova sınırından yaklaşık 50 km uzakta bulunuyor.