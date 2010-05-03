Rus gemisi Progress uzaya bonbon şekeri ve çikolata götürdü

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Rus yük gemisi, oksijen, su, yiyecek, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra ISS mürettebatına içinde bonbon şekeri, çikolata ve karamel bulunan “psikolojik destek üniteleri” taşıdı. İkmal malzemesinin toplam ağırlığının 2,6 tonu bulduğu belirtildi.



ISS'in çöpünü toplayacak





ISS'te halen 6 kişilik mürettebat görev yapıyor. Progress, yükünü boşalttıktan sonra ISS'teki atıklar aktarılacak. Tekrar yerküreye doğru yollanacak geminin atmosfere girişte akkor haline gelerek yok olması bekleniyor.



ISS'te halen Rus kozmonotlar Aleksandr Skvortsov, Mihail Kornienko ve Oleg Kotov, Amerikalı astronotlar Timothy Creamer ve Tracy Caldwell Dyson ile Japon Soichi Noguchi görev yapıyor.



2020 sonuna dek kullanılması düşünülen ISS'nin yapımına, başta Rusya ve ABD olmak üzere Kanada, Brezilya, Japonya, Avrupa Uzay Kurumu (ESA) katkı sağlıyor.



130 milyar dolara kadar maliyeti bulunan ISS bitirildiğinde, gece çıplak gözle Ay'dan sonra gökte görülebilecek en parlak nesne olacak.

(Deutsche Welle Türkçe)